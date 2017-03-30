Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшего президента Пак Кын Хе

Власти Южной Кореи арестовали бывшего президента Пак Кын Хе по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yonhap.

Запрос об аресте Пак Кын Хе был был ранее направлен в суд прокуратурой Южной Кореи. Она обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью, передаче конфиденциальной информации своей подруге Цой Сун Силь.

Цой Сун Силь вменяется вымогательство у предпринимателей 77,4 млрд вон ($65,7 млн), которые переводились в ее фонды. Следствие полагает, что от ее действий пострадали такие компании, как Samsung, Hyundai Motor, POSCO, KT. Фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ён был арестован по подозрению в коррупции, своей вины он не признает.

Экс-президент также отвергает все обвинения.

65-летняя Пак вынуждена была уйти с поста президента 10 марта, когда ее отставку поддержал Конституционный суд. Ранее за это проголосовал национальный парламент. Первый ее допрос состоялся 21 марта. Выборы нового президента должны пройти 9 мая.