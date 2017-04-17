Медведев передал госзакупки в ведение Минфина

Госзакупки официально переданы в ведение Минфину от Минэкономразвития. Постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 14 апреля, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Надеюсь, это действительно позволит консолидировать все в одних руках. Когда один ответственный, гораздо проще выстраивать работу, как минимум есть с кого спросить», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

На минувшей неделе прошла встреча президента Владимира Путина с членами правительства по госзакупкам, на котором было поддержано предложение передать Минфину контроль за госзакупками. «Договорились о том, что будем концентрировать всю деятельность - как правовую, нормотворческую, так и исполнительную - в одном ведомстве: это министерство [финансов] и Казначейство», - сказал по итогам совещания министр финансов Антон Силуанов.

По 3,3 млн контрактов государство закупило в прошлом году на 5,4 трлн руб. Примерно половина торгов проходит в электронном виде – 47%. Значительную долю составляют закупки у единственного поставщика – эта часть госзаказа считается самой непрозрачной из-за отсутствия конкуренции. 38% от всех контрактов (по сумме) с единственным поставщиком были заключены по решению президента и правительства.