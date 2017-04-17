Украинские пограничники задержали подозреваемую в причастности к терроризму россиянку

В киевском аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса «Амман - Киев» задержали гражданку России. Как сообщили в госпогранслужбе Украины, 30-летняя россиянка, которая находится в международном розыске, прибыла в Киев из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми для получения статуса беженца.

О данном факте сообщено Украинскому бюро Интерпола в Киеве и Службе безопасности Украины. Женщина вместе с детьми передана сотрудникам национальной полиции.