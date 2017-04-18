Red Wings станет базой для создания междугородней авиакомпании – «Коммерсантъ»

Авиакомпания Red Wings, принадлежащая лизинговой «Ильюшин Финанс Ко», получит до 100 ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в период с 2018 по 2022 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минпромторге. Эта одна из мер поддержки производства, над которой работали в Минпромторге и Минтрансе. В итоге Red Wings сможет стать базой для создания межрегиональной авиакомпании, осуществляющей транзит между городами с населением более 200 000 человек. Чиновники прорабатывают возможность субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в семи-девяти регионах.

В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) подтвердили, что вопрос прорабатывается. Производственные мощности сейчас позволяют выпускать до 50 самолетов в год, на 2017 г. запланировано не менее 30 самолетов. Пока произведено 122 самолета, из которых 95 находятся в коммерческой эксплуатации. В ИФК заявили, что к концу апреля намерены представить в правительство свои предложения. В Red Wings уточнили, что «пока преждевременно говорить о сроках» реализации проекта.

О коммерческом интересе к проекту компаний можно будет говорить при минимальной ставке за лизинг, за счет госсубсидий, полагает собеседник издания на рынке. Сейчас аренда SSJ 100 стоит около 8 млн руб. в месяц. Другой собеседник считает, что межрегиональные полеты смогут забрать у крупных авиакомпаний часть пассажиропотока, за счет тех, кто путешествует не прямыми рейсами, а через Москву.