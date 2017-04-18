Власти Петербурга не согласовали акцию «Открытой России» 29 апреля

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал акцию «Открытой России», запланированную на 29 апреля, сообщил региональный координатор движения Андрей Пивоваров в Facebook.

По словам Пивоварова, власти объяснили, что по предложенному маршруту будет проходить субботник. Он отметил, что ранее субботник планировался на 22 апреля.

Пивоваров заявил, что отказ властей ничего не меняет в планах организаторов.

«Нет никаких нарушений в том, чтобы люди мирно и без символики пришли к приемной президента и принесли свои обращения», – убежден Пивоваров.

В числе проблем, на которые обращают внимание активисты, – коррупция, рост тарифов, переименования топонимических объектов, а также несменяемость власти.