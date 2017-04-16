«Открытая Россия» выбрала нового председателя

Новым председателем движения «Открытая Россия» стал руководитель проекта «Открытое право», бывший помощник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев. Его выбрал совет движения на конференции в Таллине. Сам совет также был переизбран, в него вошли Владимир Кара-Мурза, Антон Дрель, Мария Баронова и другие. В субботу Михаил Ходорковский объявил, что покидает пост председателя движения «Открытая Россия».

Также на конференции стали известны подробности об акции «Надоел» 29 апреля, о проведении которой объявила «Открытая Россия». Члены движения собираются отправлять письма-обращения в приемные президента в разных городах России, в которых потребуют, чтобы Путин не выдвигался на новый срок. При этом в Москве и Санкт-Петербурге планируется в этот день также провести шествия. Заявки на разные публичные акции поданы более чем в 20 городах, сообщила пресс-служба «Открытой России».

Ходорковский на конференции предложил поддержать на выборах президента в 2018 г. оппозиционера Алексея Навального, а на выборах мэра Москвы — бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Он заявил, что движение считает «своей главной задачей — создать правовое государство, с честными выборами, с разделением властей, с независимым судом, свободой слова и, как результат, защищаемыми правами человека». ««Открытая Россия» — это не Ходорковский, а все мы. Я убежден, что своей успешной работой мы сможем подать пример обществу, что мы можем строить свое будущее совместно, сами, без вождей», — сказал Ходорковский. При этом он отметил, что в отличие от Фонда борьбы с коррупцией, который ориентирован на «безальтернативную для них фигуру Алексея Навального», у «Открытой России» другая структура: «Все изначально задумывалось для продвижения многих независимых политиков. Наша модель — коалиционная власть после ухода Путина». По его словам, за полгода «Открытая Россия» запустила 21 региональное отделение, а в движение входит 700 человек.

Осенью 2014 г. Михаил Ходорковский объявил о возобновлении деятельности «Открытой России». В ноябре прошлого года в Хельсинки состоялась учредительная конференция движения, во главе которого встал Ходорковский. Были выбраны 11 членов совета движения. Среди основных направлений деятельности движения были названы правозащита, общественный контроль за чиновниками и депутатами, участие в муниципальных и региональных выборах, общественный контроль за СМИ и разоблачение пропаганды.