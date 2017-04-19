Законность конфискации имущества Хорошавина подтвердил Верховный суд

Верховный суд отказал экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и членам его семьи в рассмотрении кассационных жалоб, касающихся конфискации имущества на 1,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении суда.

Решение о конфискации было принято Южно-Сахалинским горсудом 20 мая 2016 г. Основанием для его пересмотра могли бы быть ошибки правоприменения, но ВС их не обнаружил. Городской суд, вынося решение о конфискации, исходил из того, что «ответчики, приобретя и владея имуществом на сумму свыше 1,839 млн руб., не предоставили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на такую сумму», указывается в сообщении. По подсчетам прокуратуры, за восемь лет доход членов семьи Хорошавина составил 55 млн руб. Городской суд удовлетворил требование обвинения о конфискации. Судья ВС поддержал законность этого решения.

Ранее Хорошавин объяснял расхождения неверной системой оценки. «Крайне некорректно оценивать объект, который был куплен 10 лет назад, в ценах 2015 г. В итоге стоимость одной из квартир, которую купил в 2006 г. мой сын, завышена в 17 раз. По остальному имуществу ситуация такая же. (...) А теперь везде говорят, что у меня имущества на миллиард, называют меня жуликом и вором», - говорил он на суде.