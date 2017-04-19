Партия Саакашвили объединилась с партией «Воля»

Партия «Воля», которую представляет в Верховной раде Украины внефракционный депутат Юрий Деревянко, объединилась с партией «Рух новых сил» бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии «Воля».

Видеозапись презентации объединения опубликована на странице Facebook Саакашвили.

7 ноября Саакашвили заявил об уходе с поста губернатора Одессы из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября кабинет министров Украины согласовал увольнение Саакашвили с должности главы Одесской областной госадминистрации. 10 ноября президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ.