Авианосная группа ВМС США может достичь Корейского полуострова в начале следующей недели

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Carl Vinson, направляется к берегам Корейского полуострова, сообщило в среду Тихоокеанское командование Соединенных Штатов. Американские СМИ сообщали, что группа получила приказ переменить курс и приблизиться к Кореям еще более недели назад. До того предполагалось, что она выйдет из Сингапура в Австралию для учений.

Однако на самом деле оказалось, что группа Carl Vinson развернулась в сторону Корейского полуострова значительно позднее, после минувших выходных, сообщает Reuters. Тихоокеанское командование объяснило, что группе пришлось сначала выполнить в сокращенном объеме учения с Австралией, но теперь она направляется в западную часть Тихоого океана в соответствии с приказом.

В Facebook командующий группой контр-адмирал Джеймс Килби написал, что «срок дальнего похода кораблей продлен на 30 дней, чтобы обеспечить устойчивое присутствие в водах вблизи Корейского полуострова».

Килби подчеркнул, что США продолжат оставаться стержнем реального морского сдерживания.

Представитель Пентагона сообщил новостному сайту Военно-морского института США, что авианосная ударная группа «Карла Винсона» может подойти к Корейскому полуострову в начале следующей недели.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца входят ракетный крейсер «Лейк Чемплейн» и два эсминца - «Майкл Мерфи» и «Уэйн Мейер».

Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».

Сегодня стало известно, что северокорейский телеканал показал постановочное видео с имитацией ракетного удара по США.

Во время празднования 105-й годовщины дня рождения Ким Чен Ира в КНДР зрителям продемонстрировали пуск новой баллистической ракеты средней дальности, ее полет над Тихим океаном и удар по неназванному городу в США. Заканчивалось постановочное видео кадрами горящего американского флага на фоне кладбища.