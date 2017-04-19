Путин поддержал решение белгородского губернатора избираться на шестой срок

Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. «У вас заканчивается срок?» - спросил президент руководителя региона. «Да, в сентябре очередной срок. Если будет на то ваше разрешение, я готов продолжить работу», – ответил Савченко.

«Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас. Вопрос юридический - как нам поступить, я имею в виду, когда у вас заканчивается срок», – уточнил Путин.

Губернатор напомнил, что его срок заканчивается в октябре, а выборы главы региона пройдут в сентябре. «Все, значит, ничего не мешает, главное, чтобы мы с вами исходили из сути дела. А суть в том, чтобы работать хорошо. А как там организовать юридическую и техническую стороны, мы с вами договоримся», – отметил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что действующий губернатор может принимать участие в выборах, не складывая с себя полномочий, только с разрешения главы государства.

Евгений Савченко возглавляет Белгородскую область с 1993 г. - он первый по долгожительству среди всех российских губернаторов. Савченко 67 лет, он избирался губернатором четыре раза, и один раз был назначен президентом - в 2007 г.