Госдума приняла в первом чтении законопроект Яровой о наказании за «группы смерти»

Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки в УК, предусматривающие наказание за организацию «игр смерти» для детей в виде лишения свободы до трех лет, а также наказание в виде лишения свободы до семи лет за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе через «группы смерти» в соцсетях. Поправки, внесенные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, одобрили Верховный суд и правительство России, а также президент.

Склонение к самоубийству предлагается наказывать лишением свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства - до трех лет. Если такое склонение или содействие было совершено в отношении детей, беременных женщин или через интернет, срок лишения свободы предлагается увеличить до четырех лет. Если в результате такого склонения или содействия самоубийство произошло, то срок лишения свободы предлагается поднять еще до пяти лет, а если произошло самоубийство ребенка или беременной женщины, наказание увеличивается до семи лет лишения свободы.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до одного года или в виде штрафа в размере до 80 000 руб.

Распространение информации о способах самоубийства, а также распространение призывов к совершению самоубийства будет караться лишением свободы до четырех лет. Если призывы были публичными или через интернет, срок лишения свободы предлагается установить в размере до шести лет.

Человек, добровольно прекративший такую преступную деятельность и активно способствовавший раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.