Американский телеведущий, назвавший Путина убийцей, не вернется на Fox News

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли, который в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» покинет телеканал, говорится в сообщении медиахолдинга 21st Century Fox. В пресс-релизе компании всего одно предложение: «После тщательного и подробного и изучения ситуации, компания и Билл О'Рейли договорились, что Билл О'Рейли не вернется в Fox News Channel». Ни сама ситуация, ни причины увольнения в сообщении не разъясняются.

О'Рейли опубликовал заявление, в котором назвал решение медиахолдинга «чрезвычайно разочаровывающим», пояснив, что, с его точки зрения расстаться с телеканалом ему приходится «из-за совершенно необоснованных требований», цитирует его NPR.

Как указывает New York Times в своем твиттере, об уходе ведущего стало известно спустя две с половиной недели после публикации расследования издания. Из него следует, что пять женщин обвиняли телеведущего в домогательствах. Урегулировать вопрос ему удалось при мощи выплаты в $13 млн. Сам О'Рейли вины не признает.

В начале февраля в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Рейли выяснял планы нового хозяина Белого дома о сотрудничестве с Россией. Когда Трамп заметил, что уважает Путина, О'Рейли уточнил, что «Путин – убийца». Трамп ответил на реплику риторическим вопросом: «В мире много убийц. Вы думаете, наше государство невинно?»

Кремль счел ремарку ведущего оскорбительной и готов был принять извинения. О'Рейли, однако, позже заявил, что «работает над ними». «Правда, это может занять какое-то время. Я бы предложил проверить это году так в 2023-м», – заявил тогда ведущий.