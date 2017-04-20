«Дочка» венесуэльской PDVSA дала $0,5 млн на инаугурацию Трампа

Американская «дочка» венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, Citgo, дала $500 000 на инаугурацию Дональда Трампа. Это следует из отчета инаугурационного комитета, который был обнародован 19 апреля. ВВС отмечает, что этот взнос был сделан, когда экономика Венесуэлы находится в глубоком кризисе, население страдает от гиперинфляции и недостатка продуктов и других товаров первой необходимости.

Взнос Pepsi на инаугурацию составил $250 000, ритейлера Walmart – $150 000, владельцы команд NFL и принадлежащие им компании дали в общей сложности более $5 млн, владелец казино в Лас-Вегасе Шелдон Адельсон, крупный спонсор республиканской партии – $5 млн.

Взнос Citgo сравним со взносами JPMorgan Chase и ExxonMobil, которые также дали на инаугурацию по $0,5 млн. Bank of America пожертвовал на эти цели $1 млн.

О взносе «дочки» венесуэльской госкомпании стало известно в разгар новых массовых протестов в Венесуэле. Протестующие требуют экстренных президентских выборов и освобождения политзаключенных. Органы охраны правопорядка применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным ВВС, жертвами столкновений стали не меньше трех человек – погибли подросток в Каракасе, женщина в Сан-Кристобале и боец Национальной гвардии к югу от Каракаса.

В январе 2017 г. стало известно, что ConocoPhillips подала в суд штата Делавэр иск к PDVSA, оспорив правомочность сделки по передаче 49,9% акций американской Citgo Holding Inc. в качестве обеспечения обязательств перед «Роснефтью». Из иска следует, что этот актив стал залогом по кредиту от российской компании на сумму $1,5 млрд, сообщал тогда Bloomberg. PDVSA в марте сообщала о получении $1,985 млрд предоплаты за поставку нефти и нефтепродуктов в рамках сделки, обеспечением по которой выступают 49,9% Citgo.

10 апреля группа сенаторов от обеих основных партий США выразила обеспокоенность в связи с тем, что критические объекты инфраструктуры в стране, которые контролирует Citgo, могут оказаться под контролем «Роснефти». Это напоминает Bloomberg, ссылаясь на письмо этих конгрессменов министру финансов Стивену Мнучину. В письме упоминается серия международных сделок, которая может нести значительные последствия для критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах. Мнучина сенаторы попросили взять ситуацию на контроль. Связанные с этим вопросы журналистов Белый дом переадресовал инаугурационному комитету, который пока на запросы не ответил. Представитель Citgo пока также не отреагировал на просьбу о комментарии.

«Роснефть» в отчете за 2016 г. отразила четыре аванса PDVSA на общую сумму $1,485 млрд в рамках контракта на поставку нефти, сообщал РБК. Компания не сообщала о переходе ей залоговых прав на Citgo. PDVSA в своем отчете за 2016 г. сообщила о кредитных обязательствах перед «Роснефтью» на $1,985 млрд.

Citgo принадлежит три НПЗ в США, которые суммарно могут перерабатывать 750 000 баррелей нефти в сутки. Также компания является оператором 6000 заправочных станций.