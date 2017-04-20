Матвиенко предлагает рассмотреть возможность повышения статуса сенаторских запросов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает повысить статус официального сенаторского запроса в органы власти и ввести ответственность за нарушение порядка реагирования на эти документы.

«Необходимо проработать изменения в законодательство о статусе и полномочиях Совета Федерации. Следует, например, рассмотреть возможность повышения статуса парламентского запроса и запроса члена Совета Федерации», – сказала Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета при председателе СФ на тему «Роль и место Совета Федерации в решении современных задач внутренней и внешней политики Российского государства».

По словам спикера, в настоящее время порядок, а также сроки рассмотрения запросов парламентариев и обращений граждан практически идентичны.

«Не умаляю важность обращений граждан, тем не менее запрос Совета Федерации все-таки должен иметь другой вес, и к нему должно быть другое отношение», – отметила она.

Кроме того, Матвиенко считает, что надо усилить и ответственность за нарушения в отношении запросов парламентариев, поскольку эти документы, как правило, касаются интересов многих людей или даже целых регионов.