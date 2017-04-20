Мединский предложил МИДу показывать патриотические блокбастеры за рубежом

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что отечественные фильмы о войне надо показывать аудитории за рубежом. Такие показы для соотечественников и других зрителей могли бы поддержать МИД и Россотрудничество, уверен он.

«Наше военно-патриотическое кино, такое как "Битва за Севастополь", "Батальон", "28 панфиловцев"... эти фильмы собирают огромную кассу. Это говорит о том, что фильмы эти востребованы. Я бы очень просил Министерство иностранных дел и Россотрудничество помочь нам организовать показ этих фильмов в переводе, а он у нас сделан, для наших соотечественников и зрителей за рубежом», - сказал министр на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Мединский отметил, что в этом году в России завершаются съемки фильма «Собибор». Картина рассказывает о том, как лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных организовать восстание заключенных из разных европейских стран. Главную роль в ленте исполнит Константин Хабенский.