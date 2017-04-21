Google стал чаще предоставлять данные пользователей российским правоохранителям

Google опубликовал Transparency report, отчет о доступности сервисов и данных, согласно которому в 2016 г. российские правоохранители 471 раз обратились в корпорацию с запросами о данных пользователей.

В прошлом году повысилась доля запросов, по которым были предоставлены какие-либо данные. По итогам второго полугодия 2016 г. доля выросла до 15% с 7% в первом полугодии. Годом ранее Google частично удовлетворил 7% запросов российских правоохранителей во втором полугодии и 5% - в первом. Google уточняет, что предоставляет какие-либо сведения только по запросам, связанным с расследованием преступлений.

В 2015 г. количество обращений составило 464, в 2014 г. – 227, в 2013 г. - 193, в 2012 г. - 155, в 2011 г. было сделано 100 запросов.

При этом в Австралии во втором полугодии интернет-гигант предоставил властям некоторые данные в 67% случаях (из 1400 обращений), в Великобритании и Бельгии - в 71% случаев (из 3180 и 259 обращений соответственно), в США - в 79% случаев (из 13 680), в Косове данные были предоставлены по всем четырем запросам. Общая доля запросов по миру, по которым Google предоставил некоторую информацию, составляет 60%.

"Наша статистика отражает количество запросов от правоохранительных органов на раскрытие личных данных пользователей Google и YouTube, число запросов, которые мы удовлетворили (полностью или частично), а также то, сколько в них указано пользователей и аккаунтов. Мы проверяем законность каждого запроса. В некоторых случаях мы отказываемся выдавать информацию о наших пользователях или предоставляем данные в ограниченном объеме", - говорится в отчете Google.