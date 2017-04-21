СКР возбудил дело после сожжения российского флага около Кремля

В отношении жителя подмосковного Серпухова 31-летнего Никиты Садкова возбуждено уголовное дело о надругательстве над флагом России у стен Кремля. По словам его адвоката, мужчина не признает вину в полном объеме и считает, что его преследуют за убеждения, от которых он не собирается отрекаться.

По версии следствия, 15 августа прошлого года Садков разместил в сообществе «ЯПлакалъ» видеозапись, возбуждающую ненависть в отношении русских, а 21 августа 2016 г. житель Серпухова поджег у стен Кремля российский флаг.

«Мой подзащитный считает, что своими высказываниями в интернете он борется за свободу слова и пытается вызвать людей в социальной сети на диалог. Также он утверждает, что созданное видео носило шутливый характер, однако он не размещал его в сообществе», – добавил Динзе.

Садкову предъявлено обвинение в надругательстве над государственным флагом России и возбуждении ненависти по признакам национальности с использованием интернета (ст. 329 и ч. 1 ст. 282 УК РФ).