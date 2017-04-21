Судьбу диссертации Мединского доверят белгородским ученым

Докторская диссертация министра культуры Владимира Мединского будет передана на рассмотрение диссертационного совета по истории при Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Об этом «Интерфаксу» сообщил член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Михаил Гельфанд. Ранее сообщалось, что президиум ВАК 21 апреля решит, какой диссертационный совет будет рассматривать по существу научную работу министра.

Работу Мединского обвинили в ненаучности. Она передавалась в два диссертационных совета, но один ее не успел рассмотреть из-за накладки со сроками, а второй, не рассматривая сам текст, констатировал, что плагиата в нем нет. Сам министр считает претензии к своей работе политическими нападками.

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. По мнению заявителей, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Мединский настаивал на правильности оценки исторических событий с точки зрения их соответствия национальным интересам: «Если они [заявители] считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос к товарищам оппонентам: а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России?»

Диссертация сначала была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку, по словам председателя ВАК Филиппова, истек двухмесячный срок его рассмотрения. Позже было решено направить диссертацию в диссовет при истфаке МГУ. Этот совет не стал рассматривать диссертацию, поскольку в ней не было заимствований и нарушений правил защиты. В начале марта «Коммерсантъ» узнал о многочисленных нарушениях на заседании диссовета. Кроме того, по словам профессора истфака Сергея Мироненко, сама работа и не дошла до совета, ее по ошибке послали на другой факультет, и, исправляя ошибку, ректорат переслал часть документов на истфак, но диссертацию они так и не получили. Вскоре стало известно, что и сам диссовет был закрыт: в МГУ создаются собственные диссоветы, а прежние, существовавшие при Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ликвидируются.

Комментируя ситуацию, ректор МГУ Виктор Садовничий 14 марта повторил решение диссовета, а дальше от «дискуссий» отказался, объяснив, что он не специалист. Что до закрытия части диссоветов университета, то это, по его словам, произошло «до всех событий», вуз создает новые советы, а старые в течение года должны быть заменены.