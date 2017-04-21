Самолеты России в четвертый раз за четыре дня приблизились к Аляске – CNN

Телеканал CNN сообщил, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России приблизились к побережью Аляски. Они были замечены в 700 морских милях юго-западнее города Анкориджа, однако нарушения воздушного пространства не было, сообщает CNN со ссылкой на американский военный источник.

Этот инцидент стал четвертым за последние четыре дня. В среду к берегам Аляски приблизились два самолета ИЛ-38, в четверг – два Ту-95. По данным телеканала, на встречу российским самолетам были направлены американский F-22s и канадский CF-18s. По словам чиновника Пентагона, эти полеты интерпретируются как «стратегический сигнал».