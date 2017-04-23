В Москве возбуждено дело после блокирования машины детской скорой помощи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезда машины детской скорой помощи. Инцидент произошел в Москве, на улице Солнечная.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как водитель иномарки не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенным специальным звуковым сигналом. «Водитель легкового автомобиля продолжает медленно ехать по узкой дороге, а затем тормозит и начинает выяснять отношения с водителем детской скорой помощи», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве. В настоящее время ведется розыск автомобиля и его владельца.

Также следователи возбудили дело по факту нападения на сотрудников скорой помощи. По версии следствия, вечером 22 апреля медицинские работники прибыли в квартиру, расположенную на улице Василисы Кожиной в Москве, где попытались оказать медицинскую помощь 35-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

«В это время мужчина повел себя агрессивно и стал бросаться в медицинских работников предметами мебели. В результате указанных противоправных действий работникам скорой помощи были причинены телесные повреждения. Противоправные действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в ГСУ СКР.

Следственный комитет продолжает незамедлительно и принципиально реагировать на факты противоправных действий в отношении медицинских работников, отметили в ГСУ СКР.