The New York Times узнала о дружбе Трампа с медиамагнатом Мердоком

Президент США Дональд Трамп каждую неделю созванивается с медиамагнатом Рупертом Мердоком, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к обеим персонам. «Отношения президента с господином Мердоком — одни из самых глубоких и продолжительных в жизни Трампа», — отмечает издание.

По данным газеты, Мердок регулярно общается с президентом, подбадривает его, когда тот в плохом настроении, и призывает сосредоточиться на экономических вопросах.

По данным издания, в число доверенных лиц президента также входят юрист Шери Диллон, девелопер Ричард ЛеФрак, советники предвыборной кампании Кори Левандовски и Ньют Гингрич, бизнесмены Стивен Шварцман, Стив Рот, Фил Раффин, Карл Айкан, Томас Баррак, а также спикер палаты представителей Пол Райан.