Синоптики рассказали, когда в Москве будут последние заморозки

Последние в этом году весенние заморозки в Москве ожидаются 25 апреля, передает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Наиболее ранней датой прекращения морозов в столице является 4 апреля, так было в 2001 г., а самыми поздними заморозки отмечены 15 мая 2004 г. Средняя дата приходится на 26 апреля», – рассказали в метеослужбе. В сообщении отмечается, что в этом году прекращение заморозков в Москве произойдет примерно в средние сроки и последний мороз этого года следует ожидать 25 апреля.