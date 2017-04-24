Движение по Тверской улице ограничат 25 апреля из-за репетиции парада Победы

Власти столицы просят автомобилистов по возможности отказаться вечером 25 апреля от поездок в центр города из-за репетеции парада Победы.

Как сообщили «Интерфаксу» в информационном центре департамента транспорта Москвы, 25 апреля движение будет ограничено на Тверской улице от Пушкинской площади до Манежной площади с 22.00 до 00.00.

«Объехать данный участок можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка», – сказал собеседник агентства.