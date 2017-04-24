Оппозиция подала заявку на проведение акции 6 мая в Москве

Группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая, сообщил «Интерфаксу» один из организаторов – Александр Рыклин.

По его словам, шествие планируется провести от Октябрьской площади до Болотной площади. Организаторы предполагают, что в акции примут участие до 10 000 человек.

Заявителями акции выступили Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин.