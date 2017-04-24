Песков назвал примитивными утверждения, что победа Макрона не устраивает Москву

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал неверными и примитивными утверждения о том, что для Москвы нежелательна победа центриста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Его цитирует ТАСС. По его словам, было бы неверным утверждать, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата. «Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах», - цитирует чиновника «Интерфакс». По его словам, Россия уважает волеизъявление французского народа на выборах, и именно французы должны решать, кто будет президентом страны.

«В России традиционно хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, принятия во внимание взаимных интересов», - заявил Песков. Он также напомнил о давних и богатых традициями отношениях России и Франции и сказал, что в Кремле выступают за дальнейшее развитие этих отношений.

Заявления о взломах компьютеров в штабе Макрона напоминают аналогичные обвинения из Вашингтона о причастности России к хакерским атакам на серверы демократической партии США перед президентскими выборами, сказал также Песков. Он напомнил, что американские обвинения «до сих пор остаются повисшими в воздухе, не добавляя чести авторам этих заявлений» (цитата ТАСС).