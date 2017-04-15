Макрон заявил, что сможет «заставить Путина» уважать его

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Jeune Afrique заявил, что сможет «заставить Путина» уважать его. Макрон выразил готовность к участию в диалогах по урегулированию конфликтов в Сирии и на Украине.

Говоря об антироссийских санкциях, Макрон заявил, что в случае «выполнения Россией своих обязательств» он вместе с руководством Германии будет постепенно отменять ограничительные меры. Он намерен содействовать развитию политического и экономического сотрудничества между Евросоюзом и Россией.

Макрон добавил, что Россия — «страна с великим народом, культурой и историей». Но, несмотря на то, что Москва и Париж нередко выступали в роли союзников, нельзя «позволять России действовать в нарушение международного права».