Последний опрос дает Макрону победу во втором туре президентских выборов во Франции

Центрист Эммануэль Макрон выиграет второй тур президентских выборов во Франции, показал очередной социологический опрос. Это сообщает Reuters cо ссылкой на результаты опроса Ipsos, проведенного 26–27 марта.

Он показал, что в первом туре выборов 23 апреля Макрон наберет 24%, а лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен – 25%, они на 6–7% обгонят прежнего фаворита предвыборной гонки, кандидата от «Республиканцев» Франсуа Фийона. Позиции Фийона подорвал коррупционный скандал, связанный с обвинениями в фиктивном трудоустройстве его жены и детей.

Во втором туре 7 мая победит Макрон, к которому перейдут голоса сторонников всех кандидатов, которые выйдут из игры после первого тура, предсказывает опрос.