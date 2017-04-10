Налог на богатство разделил кандидатов в президенты Франции

Мало что иллюстрирует противоречивое отношение к деньгам во Франции лучше налога на богатство. Он был введен 35 лет назад, и с тех пор правительства его то отменяли, то восстанавливали, то реформировали. Теперь этот налог, который должны платить люди, у которых стоимость личных активов достигает 1,3 млн евро, снова стал предметом споров в ходе президентской кампании.

Кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон хочет отменить налог, а центрист и нынешний фаворит Эммануэль Макрон – облагать им только недвижимость, чтобы больше денег инвестировалось в реальную экономику. Оба они хотят с помощью фискальных реформ оживить вторую по величине экономику еврозоны. Но другие кандидаты призывают увеличить сборы с богатых. По словам крайне левого кандидата Жана-Люка Меланшона, «жадность нужно заменить добродетелью». Поэтому он обещает ввести 100%-ный налог для зарабатывающих более 360 000 евро в год. В то же время лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен критикует Макрона за его работу инвестбанкиром в Rothschild, называя его «кандидатом от финансового сектора». Согласно опросам, во втором туре выборов сойдутся Ле Пен и Макрон.