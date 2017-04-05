Меланшон одержал победу на дебатах кандидатов в президенты Франции

Представитель левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон на дебатах кандидатов в президенты Франции обошел соперников, показавшись соотечественникам наиболее убедительным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос Elabe. 25% опрошенных назвали Меланшона победителем теледебатов, завершившихся в ночь на 5 апреля.

21% зрителей отдал предпочтение Эмманюэлю Макрону (движение «Вперед»), Франсуа Фийон («Республиканцы») получил 15% голосов, Марин Ле Пен («Национальный фронт») — 11%.

Опрос проведен после дебатов. В нем приняли участие 1024 респондента.

Однако некоторые французские СМИ проводят на сайтах онлайн-опросы, показывающие иные результаты. К примеру, на сайте газеты Figaro проголосовали более 70 000 человек, причем 52% отдали предпочтение Фийону, 16% - Меланшону, а 10% - Макрону.

В дебатах приняли участие все 11 зарегистрированных кандидатов в президенты страны. Кандидаты сфокусировались преимущественно на внутренних темах. Кроме того, они обсудили роль Франции в ЕС, а также вопрос борьбы против терроризма во Франции и за ее пределами.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая. В выборах также принимают участие Натали Арто, Франсуа Аселино, Жак Шеминад, Николя Дюпон-Эньян, Жан Ласаль, Жан-Люк Меланшон и Филипп Путу.