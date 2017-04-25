Кремль назвал дату переговоров Путина и Абэ

Президент Владимир Путин 27 апреля примет премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Кремля. Они обсудят реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита российского лидера в Японию в декабре 2016 г. Также «планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах». Ожидается, что Путин и Абэ также обменяются мнениями «по ряду актуальных международных и региональных проблем».

Российский МИД ранее сообщал, что визит Абэ запланирован на третью декаду апреля. Японские СМИ уточняли, что это будет 27–28 апреля. Сообщалось, что стороны могут обсудить вопросы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Как говорил 13 апреля генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, Абэ намерен поднять и международные вопросы, в том числе обсудить ситуацию в Сирии.

17 апреля Абэ заявил в парламенте, что намерен обсудить с Путиным проблему КНДР, рассчитывает на откровенный обмен мнениями и собирается требовать, чтобы Россия играла конструктивную роль в этой ситуации.