Генпрокуратура признала семь иностранных неправительственных организаций нежелательными – доклад Чайки

На территории России признана нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций, часть которых добивается смены власти в России незаконными путями, сообщил генпрокурор Юрий Чайка в ежегодном докладе, поступившем в Совет Федерации.

«В прошлом году нежелательной признана деятельность трех иностранных организаций из США: Национального демократического института международных отношений, Международного республиканского института и Фонда инвестирования в развитие СМИ. Целями их работы в нашей стране являлись инициирование смены власти неконституционным путем, попытки оказания влияния со стороны США на органы власти РФ, что расценено как угроза основам конституционного строя и безопасности государства», – говорится в докладе.

Всего, по данным генпрокурора, на сегодняшний день нежелательными иностранными НПО на территории страны признаны семь зарубежных организаций.

Чайка также сообщил, что в реестре числится 57 экстремистских и 26 террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России.

В частности, решением суда террористической признана международная организация «Аум Синрике», а экстремистскими – семь территориальных религиозных организаций «Свидетели Иеговы», а также общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа».