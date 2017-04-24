От редакции
Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: От редакции: Удобные экстремисты

Конец религиозной свободы

«Свидетели Иеговы» как очень удобные экстремисты

Удовлетворение Верховным судом иска Минюста о запрете в России «Свидетелей Иеговы» – решение, фиксирующее конец религиозной свободы в России.

По решению суда («свидетели» обещали оспорить его в апелляционной инстанции) ликвидации подлежат признанный экстремистской организацией управленческий центр «Свидетелей Иеговы» и 395 местных организаций. Имущество организации подлежит обращению в доход государства.

Формальным основанием запрета «Свидетелей Иеговы» стали решения региональных судов о ликвидации нескольких местных организаций как экстремистских (на основе экспертиз о признании их литературы экстремистской). Адвокаты оспаривали перенос обвинения на управленческий центр и остальные организации в том числе потому, что управленческий центр не является их учредителем.

Иеговисты пугают общество своим отказом участвовать в выборах, служить в армии и соглашаться на переливание крови – однако все это не нарушает закон, отмечает глава центра «Сова» Александр Верховский.

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