Конец религиозной свободы
- Николай Эппле
- / Ведомости
Удовлетворение Верховным судом иска Минюста о запрете в России «Свидетелей Иеговы» – решение, фиксирующее конец религиозной свободы в России.
По решению суда («свидетели» обещали оспорить его в апелляционной инстанции) ликвидации подлежат признанный экстремистской организацией управленческий центр «Свидетелей Иеговы» и 395 местных организаций. Имущество организации подлежит обращению в доход государства.
Формальным основанием запрета «Свидетелей Иеговы» стали решения региональных судов о ликвидации нескольких местных организаций как экстремистских (на основе экспертиз о признании их литературы экстремистской). Адвокаты оспаривали перенос обвинения на управленческий центр и остальные организации в том числе потому, что управленческий центр не является их учредителем.
Иеговисты пугают общество своим отказом участвовать в выборах, служить в армии и соглашаться на переливание крови – однако все это не нарушает закон, отмечает глава центра «Сова» Александр Верховский.
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