Московские врачи получат доплату в 20 000 рублей в месяц за работу с пожилыми пациентами

Врачи и средний медицинский персонал поликлиник Москвы, которые участвуют в реализации программ ведения пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, а также врачи общей практики (семейные врачи) будут получать ежемесячные дополнительные выплаты.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании президиума правительства столицы, размер дополнительных выплат врачам составит 20 000 руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу – 10 000 руб.

По его словам, количество врачей, работающих с пациентами с хроническими заболеваниями, сейчас составляет 250 человек, к концу года их будет 400.

Хрипун сообщил, что в этом году в поликлиниках для взрослых будут организованы участки семейных врачей: «С 1 мая начнут прием 650 врачей общей практики, с 1 сентября – еще 1500 врачей, а в 2018 г. этот прием будут вести более 3000 человек».