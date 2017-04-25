Контактная группа по Украине соберется на заседание в Минске 26 апреля

Заседание Контактной группы и рабочих подгрупп по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам состоится в Минске в среду, 26 апреля. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, второго президента страны Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, в связи с инцидентом, произошедшим с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля в Луганской области, встреча рабочей подгруппы по безопасности, запланированная на 25 апреля, не состоится.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасе утром в воскресенье в районе села Пришиб. К северу от населенного пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон. Погиб один сотрудник миссии, есть раненые.

Полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов назвал произошедшее «возмутительным происшествием». По словам полпреда, остается только предположить, что было бы, если бы это был обычный, никак не защищенный автомобиль гражданских лиц. Он также подчеркнул, что «инцидент будет пристально изучен на предстоящей в среду, 26 апреля, встрече Контактной группы».