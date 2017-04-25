На Украине заведено дело после посещения иностранцами экономического форума в Ялте

Служба безопасности Украины завела уголовное дело после посещения иностранцами Международного экономического форума в Ялте, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым. Въезд на полуостров без согласования с украинскими властями Киев расценивает как нарушение действующего законодательства.

Дело заведено по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Прокуратура также готовит «международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме и нарушили законодательство Украины».