Расследование дела Улюкаева находится на завершающей стадии – адвокат

Расследование уголовного дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева находится на завершающей стадии, сообщила в Мосгорсуде его адвокат Виктория Бурковская. «Мы ждем результатов экспертиз», - цитирует ее агентство «Москва». Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Мосгорсуд сейчас рассматривает жалобу на решение Басманного суда, который 12 апреля продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 июля. Улюкаев был помещен под домашний арест 15 ноября 2016 г., в тот же день президент Владимир Путин освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.