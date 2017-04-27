Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой

Алексея Навального облили зеленкой, когда он выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Он вместе со своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш направлялся на Global event forum, где должно было состояться выступление Навального. Неизвестный поджидал оппозиционера рядом с машиной, после того как он облил основателя ФБК зеленкой, ему удалось скрыться.

«Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зеленый. И зрачок, и роговица», – написал оппозиционер в Twitter. Медики скорой помощи отвезли его в больницу, сообщил Навальный. Прибывшие к офису полицейские отказываются изымать записи камер наблюдения, сообщил руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

Это не первый раз, когда Навального обливают зеленкой: 20 марта в Барнауле он открывал штаб в образе из фильма «Маска». Тогда неизвестный обрызгал его зеленкой, после чего, по утверждению оппозиционера, напавший убежал и сел в машину, которая отвезла его в здание краевой администрации.