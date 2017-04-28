Путин поручил Медведеву защитить персональные данные россиян

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву к декабрю 2017 г. принять меры для защиты персональных данных россиян. Как сообщает ТАСС, пресс-служба Кремля опубликовала перечень поручений главы государства.

Премьеру предстоит обеспечить внесение изменений в федеральные законы, предусматривающих минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на государственные информационные системы задач. Также он должен обеспечить обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки.

Поправки должны предусматривать хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных, а также определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте).