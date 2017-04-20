Twitter локализует персональные данные россиян через год

Роскомнадзор ведет об этом переговоры с компанией с 2014 года

К середине 2018 г. американский сервис микроблогов Twitter планирует локализовать в России персональные данные своих российских пользователей, говорится в сообщении Роскомнадзора. Ведомство ссылается на письмо вице-президента Twitter по публичной политике в регионе EMEA Шинейд Максуини в адрес руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, в котором она писала, что компания сейчас решает, какие данные о российских гражданах могут храниться в России.