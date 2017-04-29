В Киргизии под завалами после оползня остаются 24 человека

В Киргизии продолжается операция по поиску людей, которые оказались под завалами после оползня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «На данный момент в поисковых работах участвуют 100 спасателей, ожидается прибытие на место происшествия дополнительных сил. Привлечены 30 единиц уборочной техники», — сказал собеседник агентства.

Оползень сошел в селе Аюу на юге республики. Под завалами оказались шесть жилых домов, в которых проживали 24 человека, в том числе трое детей. Официальных данных о погибших пока нет, однако источник ТАСС сообщает, что жертвами стихийного бедствия стали как минимум четыре человека.

Поисково-спасательными работами руководит глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов, который прибыл на место происшествия. По словам очевидцев, высота сошедшей массы составляет 3-4 м. Отмечается, что владельцы домов были предупреждены об угрожавшей им опасности.