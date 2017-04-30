Во «Внуково» задержан гражданин Таджикистана со взрывоопасным грузом

В московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Таджикистана, который пытался пронести в пассажирский терминал банку с порохом и патроны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вычислить нарушителя помог кинолог с собакой. «Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах. Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины», — рассказал источник.

Мужчина задержан и передан полиции. По его словам, он собирался лететь в Таджикистан. Однако, по данным собеседника «Интерфакса», он направлялся в терминал, из которого вылетают внутрироссийские рейсы.

В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что порох и патроны, согласно экспертизе, оказались охотничьими. Возбуждено уголовное дело.