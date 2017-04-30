Названа предварительная причина крушения самолета на Кубе

По предварительным данным, причиной крушения самолета Ан-26, принадлежащего Революционным вооруженным силам Кубы, стала техническая неисправность в двигателе. Об этом сообщает испаноязычный канал NTN24 со ссылкой на источник в полиции.

Самолет с военными на борту пропал с радаров 29 апреля вечером по московскому времени. Позже стало известно, что он разбился в гористой местности примерно в 70 км от Гаваны. В результате крушения погибли все восемь человек, находившиеся на борту.

Сначала сообщалось, что разбившийся самолет Ан-26 российского производства принадлежал авиакомпании Aerogaviota и на его борту находились 39 пассажиров. Отмечается, что самолеты Ан-26 используются как в гражданской авиации, так и военными.