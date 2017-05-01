Boeing 777 «Аэрофлота» внезапно попал в «турбулентность ясного неба»: есть пострадавшие

1 мая Boeing 777 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы, на подлете к аэропорту Бангкока «Суваннапум» попал в воздушную яму, сообщает посольство России в Таиланде. По данным дипмиссии, пострадали около двух десятков человек, в том числе 12 россиян. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. «Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности», - уточняет посольство.

В основном у пострадавших россиян переломы и ушибы, некоторым требуется операция.

Самолет неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения, «то есть обязательство пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало», сообщил информированный источник «Интерфакса» в Бангкоке. По его сведениям, из-за сильного толчка самолет подбросило на 100-200 м вверх, некоторые непристегнутые пассажиры по инерции были выброшены в проход и получили травмы. Большинство пострадавших были в хвостовой части. От удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим. «Над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски», - сказал собеседник агентства. По его данным, всего на борту было больше 300 человек. «Самолет приземлился штатно. На аэродроме его ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Самолет уже вылетел обратным рейсом в Москву», - сказал он.

Сотрудники консульского отела посольства «с утра находятся в больнице, общаются с лечащими врачами, оказывают консультационную помощь, уточняют информацию о количестве пострадавших, о степени тяжести повреждений и составляют поименный список пострадавших с указанием их гражданства», говорится в сообщении посольства.

Рейс SU 270 за 40 минут до посадки в Бангкоке попал в зону кратковременной сильной турбулентности, сообщает «Аэрофлот». Компания уточняет, что речь идет о так называемой «турбулентности ясного неба». «Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе», - объяснил перевозчик.

Экипаж благополучно посадил самолет в 3.38 мск.