Введены новые требования к сотрудникам ГАИ, которые принимают экзамены на права

МВД сообщило о вступлении в силу новых требований к сотрудникам Госавтоинспекции, которые принимают экзамены на водительские права. При разработке требований был учтен международный и отечественный опыт. В ведомстве считают, что это поможет обеспечить качественный прием экзаменов, повысит профессиональный уровень экзаменаторов и укрепит доверие общества к сотрудникам ГАИ и полиции в целом.

Так, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, а также в конфликтах он должен уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски.