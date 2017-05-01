Дания вышла из Европола

Дания с 1 мая вышла из Европола - полицейской организации Европейского союза, сообщает Deutsche Welle. При этом Копенгаген 29 апреля заключил с ЕС особое соглашение о дальнейшем правовом сотрудничестве, которое предполагает обмен информацией и кадрами между датской полицией и Европолом. В Еврокомиссии уточняют, что у Дании будет специальный статус, который позволяет тесное сотрудничество с Европолом без членства в этой организации.

Необходимость такого специального соглашения стала очевидной после референдума в декабре 2015 г., когда большинство датчан проголосовали против дальнейшей интеграции с Евросоюзом. Европол с 2016 г. стал надгосударственной структурой под руководством европейских органов юстиции.

Наряду с Великобританией и Ирландией Дания с 1990-х гг. обладала особым правовым статусом в составе ЕС, который позволял ей не поддерживать ряд общеевропейских законов в сфере юстиции и безопасности. На фоне огромного наплыва мигрантов в Европу и после терактов в Париже, в причастности к которым подозревают выходцев из Бельгии, остро встал вопрос о единых правилах контроля на границе. На референдум в Дании был вынесен вопрос о согласии признать ряд общеевропейских законов и более тесно сотрудничать с полицией и правовыми структурами ЕС. Правительство Дании выступало за интеграцию. Однако под влиянием популистской Датской народной партии, которая добивается ужесточения миграционной политики и грозит гражданам потерей ценной независимости под гнетом брюссельских «еврократов», ответ «нет» получил 53,1%. За евроинтеграцию поступило 46,9% голосов, явка составила 72%.

После референдума премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен усиленно искал компромисс для сохранения полицейского взаимодействия с Евросоюзом и доступа к базе данных Европола. Новое соглашение позволит Копенгагену запрашивать у Европола информацию до тех пор, пока Дания входит в зону Шенгенского договора, отмечает DW.