Путин отправил в отставку нескольких генералов в разных силовых структурах

Президент Владимир Путин своим указом утвердил кадровые решения в ряде силовых структур, в том числе МЧС, СКР и МВД. Как сообщает «Интерфакс», указ опубликован на официальном портале правовой информации 1 мая.

В МЧС от должности статс-секретаря - заместителя министра освобожден Владимир Артамонов, а с поста замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС снят генерал-майор Сергей Воронцов.

Полковник юстиции Рим Габдуллин освобожден от должности первого замруководителя следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан. Генерал-майор юстиции Алексей Евдокимов оставил пост руководителя следственного управления СКР по Ульяновской области.

Генерал-лейтенант внутренней службы Григорий Желудов освобожден от должности начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, а генерал-майор внутренней службы Сергей Кададов освобожден от должности директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

С должностей сняты замначальника ГУ МВД Иркутской области - начальник полиции генерал-майор полиции Олег Кнаус, главный инспектор МВД генерал-майор полиции Сергей Кулюкин, замначальника ГУ МВД Кемеровской области - начальник полиции генерал-майор полиции Виктор Кутылкин.

Генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Майданов оставит должность начальника департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД.

Генерал-майор юстиции Олег Мезрин оставит должность руководителя управления СКР по Якутии, генерал-лейтенант юстиции Юрий Попов - руководителя управления СКР по Ростовской области. Юрий Рыжков освобожден с должности прокурора Костромской области, генерал-майор внутренней службы Олег Симченков - начальника главного управления ФСИН по Приморскому краю, генерал-лейтенант внутренней службы Дауфит Хамадишин - начальника УФСИН по Республике Татарстан.

Указом Путина Владимир Бурыкин назначен заместителем директора - начальником управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН, генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин - начальником главного управления МЧС по Хабаровскому краю, генерал-майор полиции Роман Деев - министром внутренних дел Башкортостана, полковник полиции Андрей Демидов - заместителем главы МВД по Башкортостану - начальником полиции.

Александр Иванов назначен начальником управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы России, генерал-майор полиции Дмитрий Кава - министром внутренних дел Ингушетии, полковник внутренней службы Евгений Лукьянец - начальником управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, полковник полиции Василий Петрунин - начальником управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД Москвы, полковник полиции Николай Савченко - начальником УВД на Московском метрополитене.

Генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин назначен на пять лет руководителем следственного управления СКР по республике Дагестан.