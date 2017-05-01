В Дортмунде сошел с рельсов скоростной поезд: двое пострадавших

Скоростной поезд сошел с рельсов в Дортмунде, сообщает АР со ссылкой на информацию полиции Германии. В микроблоге полиции опубликованы снимки с места крушения. На них видно, что ни один из вагонов не перевернулся. Инцидент произошел с поездом Дюссельдорф - Берлин.

По последним данным, легкие травмы получили два пассажира. Одного из них доставили в больницу.

Серьезно повреждено железнодорожное полотно. Аварийный участок в течение некоторого времени будет закрыт.