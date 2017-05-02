Московские власти согласовали акцию оппозиции 6 мая

Московские власти согласовали проведение 6 мая шествия оппозиции в центре Москвы, сообщает один из организаторов акции – Михаил Шнейдер.

«Информирую вас о проведении 6 мая с 13.00 до 15.00 на проезжей части внутренней стороны проспекта Академика Сахарова на участке от ул. Садовая-Спасская до Бульварного кольца с установкой трибуны напротив дома № 7 митинга», – говорится в письме первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника от 2 мая, опубликованном Шнейдером в Facebook.

В письме отмечается, что цель митинга – «привлечь внимание общественности, руководства города Москвы и страны к недопустимости пренебрежения основами конституционного строя, правами и свободами человека и гражданина»; численность – до 10 000 человек.