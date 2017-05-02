Заместитель Чайки пообещал проверить уголовные дела всех участников тракторного марша

Генпрокуратура готова отдельно рассмотреть обоснованность возбуждения каждого уголовного дела в отношении участников тракторного марша, передает «Интерфакс». Это участникам акции в Ростове-на-Дону заявил замгенпрокурора России Андрей Кикоть. До этого участница прошлогодней акции Нина Карпенко сказала ему, что некоторые из них стали фигурантами уголовных дел, и назвала эти дела надуманными. «Мы - участники марша - просто хотели рассказать президенту о том, как захватывают фермерские хозяйства. И хотя прошли уже две официальные комиссии, эта проблема не решена», - сказала она.

«Проблема каждого участника "тракторного марша" будет тщательно разобрана», - пообещал Кикоть.

Летом 2016 г. «тракторный марш» был остановлен в Ростовской области. Акцию задумали фермеры Кубани, которые хотели пожаловаться президенту, что суды края все земельные вопросы решают в пользу крупных агрохолдингов.

В конце марта 2017 г. краснодарские фермеры собирались устроить новый «тракторный марш», но акция была сорвана после ареста одного из организаторов, Олега Петрова.