Россия начала подъем спецаппаратуры с «Лимана» – турецкие СМИ

Российские суда приступили к подъему секретной аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море среднего разведывательного корабля (СРК) «Лиман» Черноморского флота, сообщило во вторник со ссылкой на источник турецкое информационное агентство Anadolu. По его данным, на месте, где затонул «Лиман», в нейтральных водах находятся опытовое судно «Селигер» и спасательный буксир СБ-739.

Судно-разведчик «Лиман» затонуло 27 апреля около полудня в 40 км северо-западнее пролива Босфор после столкновения в тумане с сухогрузом Youzarsif H. «Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии, борьба за живучесть не дала результатов, и спустя примерно три часа «Лиман» затонул. Весь экипаж в количестве 78 человек был спасен с помощью турецкой береговой охраны и доставлен на проходившее неподалеку российское судно «Улус стар».

28 апреля Минобороны сообщило, что с СРК «Лиман» эвакуировано и доставлено на базу ЧФ в Крыму все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы.

Разведывательный корабль «Лиман» проекта 861 был построен в Польше в 1970 г. и прошел модернизацию в 1989 г. В составе Черноморского флота есть еще четыре судна этого проекта. Корабль оснащен средствами радио-, радиотехнической и гидроакустической разведки. Известность «Лиман» получил в 1999 г., когда его отправили в Адриатическое море во время бомбардировок Югославии авиацией НАТО.